Казанская блогерша рассказала о своем путешествии в Москву по новой трассе М-12

Казанская блогерша Кристина Бочарова поделилась своим опытом путешествия по новой трассе Казань — Москва. Ее слова приводит издание 116.ru. Она отметила, что дорога действительно качественная, но водители развивают слишком высокие скорости, что приводит к увеличению количества аварий.

Бочарова также отметила длинные очереди на заправках, несмотря на их достаточное количество на трассе. А еще девушка выразила недовольство тем, что обещанные 6,5 часов по дороге из Казани до Москвы могут быть недостижимыми из-за высоких скоростей и разных неприятных происшествий.