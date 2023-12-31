Выступления Шуфутинского и Чеботиной нашли повод вырезать из новогодних концертов

В результате грандиозного скандала, связанного с участием Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке в столице, их выступления решили вырезать из новогодних концертов. Но пострадали также другие звезды, не причастные к данному инциденту.

Михаила Шуфутинского и Люсю Чеботину также исключили из праздничных эфиров. Артист не появится на экранах после совместного выступления с Киркоровым. А певица, исполнившая с поп-королем песню «Королева», была вырезана из концерта, но выступит на другом мероприятии под названием «Зимний SHOW» с приличным гонораром.