Лера Кудрявцева нашла нужным покинуть родную Россию с дочерью в канун Нового года

Лера Кудрявцева рассказала подписчикам, что она покинула Россию за несколько часов до наступления Нового года-2024 и поделилась подробностями такого решения в своих социальных сетях.

Муж Игорь Макаров не присоединился к путешествию

На фотографиях из аэропорта видно, что ведущую сопровождает ее 5-летняя дочь Маша. В то время как муж Игорь Макаров не присоединился к путешествию.

Направление поездки знаменитости остается загадкой. Но многие подписчики предполагают, что звездная семья отправилась в Дубай для празднований.