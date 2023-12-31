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Лера Кудрявцева нашла нужным покинуть родную Россию с дочерью в канун Нового года

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Лера Кудрявцева нашла нужным покинуть родную Россию с дочерью в канун Нового года
Знаменитости
Источник фото: @kudryavtseva_vl

Лера Кудрявцева рассказала подписчикам, что она покинула Россию за несколько часов до наступления Нового года-2024 и поделилась подробностями такого решения в своих социальных сетях. 

Муж Игорь Макаров не присоединился к путешествию

На фотографиях из аэропорта видно, что ведущую сопровождает ее 5-летняя дочь Маша. В то время как муж Игорь Макаров не присоединился к путешествию. 

Направление поездки знаменитости остается загадкой. Но многие подписчики предполагают, что звездная семья отправилась в Дубай для празднований.

Информационное агентство «Informing»

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