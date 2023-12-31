Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Александр Бениш, концертный директор, заявил, что топовые российские артисты, такие как Григорий Лепс, SHAMAN, Стас Михайлов не пострадали после скандальной вечеринки в Москве Насти Ивлеевой. Дело в том, что они просто не присутствовали на мероприятии.

Филипп Киркоров даже не думает снижать цены на свои услуги

Он также уточнил, что Филипп Киркоров, попавший под «отмену» в РФ, все равно остается артистом топового эшелона. Более того, поп-король отечественной эстрады даже не думает снижать цены на свои услуги. Хотя, возможно, ему придется идти на уступки после скандала, резюмировал Бениш.