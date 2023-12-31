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Главный нарколог нашел 4 правила, как и когда бросать пить

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Главный нарколог нашел 4 правила, как и когда бросать пить
Здоровье
Фото: @lyashenko / freepik.com

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко предоставила главные рекомендации по правильному отказу от употребления алкоголя, пишет АиФ.

Рекомендуется шутливо отказываться от алкоголя, чтобы избежать напряженных ситуаций 

Она подчеркнула важность открытости и невозможность скрытия своего отказа, чтобы избежать насмешек и шуток. Также важно заранее придумать универсальный ответ на вопрос о причинах отказа от спиртного, делая его кратким, избегая длинных объяснений. Клименко советует шутливо отказываться от алкоголя, чтобы избежать напряженных ситуаций и подчеркнуть свою трезвость. 

Она напоминает, что отказ от алкоголя способствует сохранению здоровья и предотвращению болезненных состояний.

Информационное агентство «Informing»

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