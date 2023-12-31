Информинг » Знаменитости » Режиссер Крыжовников нашел важным рассказать, как выбирал актеров для съемок «Слова пацана»

Режиссер Крыжовников нашел важным рассказать, как выбирал актеров для съемок «Слова пацана»

Image 16+
Режиссер Крыжовников нашел важным рассказать, как выбирал актеров для съемок «Слова пацана»
Знаменитости
Источник фото: @verybestday

Режиссер Жора Крыжовников раскрыл процесс подбора актеров для телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятого в Ярославле. Секреты создания шумного проекта стали известны после выхода завершающей серии.

Первым на роль был утвержден Рузиль Минекаев

Первым на роль был утвержден Рузиль Минекаев, изначально претендовавший на Вову Адидаса. 24-летний артист уже имел опыт съемок в сериалах. Дочь Юлии Пересильд Анна исполнила роль Айгуль, пережившей трагедию и первый поцелуй. 

Как в проекте появился звезда Иван Янковский, также рассказал режиссер. После просмотра «Фишера», где актер сыграл ключевую роль, Крыжовников уже не сомневался в его будущем успехе. 

Информационное агентство «Informing»

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Выяснилось, как изменились новогодние шоу на российском ТВ

Сегодня, 21:03

Челябинцы не нашли в супермаркетах перед Новым годом яйца, молоко и хлеб

Сегодня, 20:53

Казанское СМИ пригласило Лолиту на корпоратив, но получило отказ

Сегодня, 20:48

Лера Кудрявцева нашла нужным покинуть родную Россию с дочерью в канун Нового года

Сегодня, 18:28

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Сегодня, 16:08

Выступления Шуфутинского и Чеботиной нашли повод вырезать из новогодних концертов

Сегодня, 15:43

Казанская блогерша рассказала о своем путешествии в Москву по новой трассе М-12

Сегодня, 15:23

Конфликт Агутина и SHAMAN нашел новый виток после слов о «кремлевской столовой»

Сегодня, 14:48

Стал известен победитель шоу «Суперстар! Возвращение-4»

Сегодня, 13:58

Мизулина: «Я не верила, что буду встречать Новый год без Киркорова, но это случилось»

Сегодня, 12:53

София Ротару прервала молчание и нашла способ сообщить о важном событии

Сегодня, 12:03

Названы имена умерших актеров из кинофильмов режиссера Балабанова

Сегодня, 03:03

Екатерина Ковальчук родила ребенка от Гарика Харламова: нашлось опровержение

Сегодня, 02:03

На Новый год российские телеканалы нашли нужным отказаться от зарубежных фильмов

Вчера, 21:38

В Новосибирске нашлись фото интерьера ресторана Жерара Депардье

Вчера, 21:28

Певица Наташа Королева нашла время провести вечер в обществе своей невестки

Вчера, 21:23

Киркоров нашел большой ошибкой, что разрешил Собчак потрогать свои ягодицы

Вчера, 20:48

Ветеран Отраковский нашел смелость заступиться за Anna Asti, выступавшую на «голой» вечеринке

Вчера, 19:33

Что говорят по телевизору о «голой» вечеринке Ивлеевой

Вчера, 18:28

Нашелся список фильмов, которые 31 декабря покажет Первый канал

Вчера, 18:08

Новости партнеров
2023
ru-RU