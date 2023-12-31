Режиссер Крыжовников нашел важным рассказать, как выбирал актеров для съемок «Слова пацана»

Режиссер Жора Крыжовников раскрыл процесс подбора актеров для телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятого в Ярославле. Секреты создания шумного проекта стали известны после выхода завершающей серии.

Первым на роль был утвержден Рузиль Минекаев

Первым на роль был утвержден Рузиль Минекаев, изначально претендовавший на Вову Адидаса. 24-летний артист уже имел опыт съемок в сериалах. Дочь Юлии Пересильд Анна исполнила роль Айгуль, пережившей трагедию и первый поцелуй.

Как в проекте появился звезда Иван Янковский, также рассказал режиссер. После просмотра «Фишера», где актер сыграл ключевую роль, Крыжовников уже не сомневался в его будущем успехе.