Выяснилось, как изменились новогодние шоу на российском ТВ

Скоро по российским ТВ стартуют новогодние шоу. На Первом канале - «Новогодняя ночь на Первом«, на «России-1» - »Голубой огонек на Шаболовке», сообщает Фонтанка.

В 2023 году изменилась картина

В начале 2013 года в праздничных выпусках участвовали все популярные российские звезды: Филипп Киркоров, Лолита, Алла Пугачева, София Ротару, Николай Басков, Валерий Меладзе, Максим Галкин* (иноагент). В 2023 году изменилась картина: исчез Валерий Меладзе, но появились SHAMAN, чета Скабеевых-Поповых и многие другие новички.

После скандала с Настей Ивлеевой участники, вроде Филиппа Киркорова, Димы Билана, Анны Асти, Лолиты могут вовсе лишиться эфиров. Кто украсит новогодние шоу, россияне узнают совсем скоро.