Информинг » Знаменитости » Выяснилось, как изменились новогодние шоу на российском ТВ

Выяснилось, как изменились новогодние шоу на российском ТВ

Image 16+
Выяснилось, как изменились новогодние шоу на российском ТВ
Знаменитости
Источник фото: @sofiarotaru.official

Скоро по российским ТВ стартуют новогодние шоу. На Первом канале - «Новогодняя ночь на Первом«, на «России-1» - »Голубой огонек на Шаболовке», сообщает Фонтанка.

В 2023 году изменилась картина

В начале 2013 года в праздничных выпусках участвовали все популярные российские звезды: Филипп Киркоров, Лолита, Алла Пугачева, София Ротару, Николай Басков, Валерий Меладзе, Максим Галкин* (иноагент). В 2023 году изменилась картина: исчез Валерий Меладзе, но появились SHAMAN, чета Скабеевых-Поповых и многие другие новички. 

После скандала с Настей Ивлеевой участники, вроде Филиппа Киркорова, Димы Билана, Анны Асти, Лолиты могут вовсе лишиться эфиров. Кто украсит новогодние шоу, россияне узнают совсем скоро.

Информационное агентство «Informing»

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Выяснилось, как изменились новогодние шоу на российском ТВ

Сегодня, 21:03

Челябинцы не нашли в супермаркетах перед Новым годом яйца, молоко и хлеб

Сегодня, 20:53

Казанское СМИ пригласило Лолиту на корпоратив, но получило отказ

Сегодня, 20:48

Лера Кудрявцева нашла нужным покинуть родную Россию с дочерью в канун Нового года

Сегодня, 18:28

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Сегодня, 16:08

Выступления Шуфутинского и Чеботиной нашли повод вырезать из новогодних концертов

Сегодня, 15:43

Казанская блогерша рассказала о своем путешествии в Москву по новой трассе М-12

Сегодня, 15:23

Конфликт Агутина и SHAMAN нашел новый виток после слов о «кремлевской столовой»

Сегодня, 14:48

Стал известен победитель шоу «Суперстар! Возвращение-4»

Сегодня, 13:58

Мизулина: «Я не верила, что буду встречать Новый год без Киркорова, но это случилось»

Сегодня, 12:53

София Ротару прервала молчание и нашла способ сообщить о важном событии

Сегодня, 12:03

Названы имена умерших актеров из кинофильмов режиссера Балабанова

Сегодня, 03:03

Екатерина Ковальчук родила ребенка от Гарика Харламова: нашлось опровержение

Сегодня, 02:03

На Новый год российские телеканалы нашли нужным отказаться от зарубежных фильмов

Вчера, 21:38

В Новосибирске нашлись фото интерьера ресторана Жерара Депардье

Вчера, 21:28

Певица Наташа Королева нашла время провести вечер в обществе своей невестки

Вчера, 21:23

Киркоров нашел большой ошибкой, что разрешил Собчак потрогать свои ягодицы

Вчера, 20:48

Ветеран Отраковский нашел смелость заступиться за Anna Asti, выступавшую на «голой» вечеринке

Вчера, 19:33

Что говорят по телевизору о «голой» вечеринке Ивлеевой

Вчера, 18:28

Нашелся список фильмов, которые 31 декабря покажет Первый канал

Вчера, 18:08

Новости партнеров
2023
ru-RU