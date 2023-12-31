Челябинцы не нашли в супермаркетах перед Новым годом яйца, молоко и хлеб

Проблемы касаются повседневных товаров, которых нет на прилавках

По данным 74.ru, в последний день 2023 года некоторые челябинцы столкнулись с трудностями в поиске продуктов для новогоднего стола. Проблемы касаются повседневных товаров, которых нет на прилавках.

Например, в «Пятерочках« оказался дефицит яиц. Жители обошли несколько магазинов, но так и не смогли найти этот продукт. Проблемы с яйцами также замечены в других торговых точках, таких как «Магнит", "К&Б», »Арианте». Также отмечаются проблемы с молоком и хлебом, возможно, из-за снегопадов и неочищенных подъездов к этим магазинам.

Жители также жалуются на отсутствие чеснока, помидоров, тарталеток, бананов. Как отмечают челябинцы, перед праздником пустые полки вызывают у них недовольство.