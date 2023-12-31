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Казанское СМИ пригласило Лолиту на корпоратив, но получило отказ

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Казанское СМИ пригласило Лолиту на корпоратив, но получило отказ
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

Лолите Милявской поступило предложение выступить на корпоративе у казанского СМИ 116.ру после отмены ее концертов. Заказчик связался с концертным директором, выражая намерение пригласить певицу после отмены из-за участия в «голой вечеринке». Сообщается, что Лолите предложили выступить в Казани 30 декабря, учитывая отмененные концерты.

Артистка высказала благодарность за приглашение, однако отказалась от поездки 

Артистка, признав отмену одного концерта, отметила, что 3 января она улетит к своей матери. Исполнительнице предоставили выбор транспортного средства, предложив самолет, поезд или трассу М-12. Но Милявская подчеркнула, что в ее штате есть 11 человек, поэтому потребуется обеспечение билетами и техническим оборудованием. Артистка напоследок выразила уверенность в скором возобновлении своих концертов и высказала благодарность за приглашение, однако отказалась от поездки.

Информационное агентство «Informing»

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