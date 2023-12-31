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Нашлись подробности, что происходит у дома Насти Ивлеевой после ее вечеринки

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Нашлись подробности, что происходит у дома Насти Ивлеевой после ее вечеринки
Знаменитости
Источник фото: @_agentgirl_

В загородном поселке «Старый свет» в Истре, рядом с Новорижским шоссе, проживает блогерша Настя Ивлеева, ставшая недавно центром скандала. Это закрытое элитное место, редко посещаемое новыми лицами. Единственный автобус ходит раз в три часа, а вызов такси до Москвы требует времени, поэтому водители не спешат сюда. Шикарные особняки закрыты высоким коричневым забором из профнастила. 

Стоять на морозе часами, чтобы сделать фотографию блогерши,  нецелесообразно

MSK1.RU попыталось узнать, как развивается ситуация вокруг блогерши после ее «полуголой« вечеринки. Корреспондент издания приехал не первым после вечеринки. Недавно пришлось вызывать полицию, так как представители неизвестных изданий пытались проникнуть на территорию поселка. Охранник у шлагбаума сообщил, что несколько »СМИ» уже дежурили у поселка. Но вскоре они разъехались. Продолжать дальше бессмысленно, поскольку стоять на морозе часами, чтобы сделать фотографию блогерши, теперь нецелесообразно.

Информационное агентство «Informing»

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