Представитель Кашпировского подтвердил возвращение гипнотизера на телевидение России

По данным портала «Абзац«, руководство гипнотизера Анатолия Кашпировского объявило о возвращении его на телеэкраны в предстоящий Новый год. В этот раз он примет участие в передаче »Песни от всей души».

Известно, что Анатолий Михайлович выражает большую любовь к музыке, особенно к народным песням. Он всегда активно поддерживал дружеские отношения с несколькими композиторами. Он даже успешно записал одну из песен Владимира Шаинского.

Гипнотизер планирует провести праздники в России

Директор подчеркнул, что гипнотизер планирует провести праздники в России.

Стал известен Кашпировский в период перестройки благодаря своим телевизионным шоу, в которых помогал людям через телевизор с помощью установок и гипноза.