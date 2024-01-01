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Представитель Кашпировского подтвердил возвращение гипнотизера на телевидение России

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Представитель Кашпировского подтвердил возвращение гипнотизера на телевидение России
Знаменитости
Источник фото: @anatoly_kashpirovskiy

По данным портала «Абзац«, руководство гипнотизера Анатолия Кашпировского объявило о возвращении его на телеэкраны в предстоящий Новый год. В этот раз он примет участие в передаче »Песни от всей души». 

Известно, что Анатолий Михайлович выражает большую любовь к музыке, особенно к народным песням. Он всегда активно поддерживал дружеские отношения с несколькими композиторами. Он даже успешно записал одну из песен Владимира Шаинского. 

Гипнотизер планирует провести праздники в России

Директор подчеркнул, что гипнотизер планирует провести праздники в России. 

Стал известен Кашпировский в период перестройки благодаря своим телевизионным шоу, в которых помогал людям через телевизор с помощью установок и гипноза.

Информационное агентство «Informing»

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