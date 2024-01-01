Лариса Гузеева оскорбила Сергея Соседова и заступилась за Алексея Гомана

Сергей Соседов подверг критике Алексея Гомана за реакцию на низкую оценку в «Суперстар». После критики певец выразил несогласие, а критик ответил, что тот не воспитан и завышен в самооценке, побеждая лишь в каком-то конкурсе.

Лариса Гузеева осудила Соседова в соцсетях

Другие участники убеждали Соседова не конфликтовать в новогоднем эфире. В их числе оказалась Лариса Гузеева. Она также осудила Соседова в соцсетях, подчеркнув талант и ум Алексея, а Сергея Соседова назвала больным и недостойным.

Таким образом, музыкальное шоу превратилось в площадку для открытых разногласий, нарушая предпраздничное настроение, пишет Муз-ТВ.