Мошенники под видом Андрея Урганта просят денег у его знакомых

Андрею Урганту пришлось прервать празднование Нового года для того, чтобы сделать заявление в своих соцсетях. Его аккаунт взломали 31 декабря.

Злоумышленники, используя имя Андрея Урганта, рассылают ложные сообщения

Шоумен сообщил, что злоумышленники, используя его имя, рассылают ложные сообщения всем знакомым с просьбами о помощи, утверждая, что у актера возникли финансовые проблемы в Таиланде.

«Я сейчас в Петербурге, и у меня все хорошо!» — подчеркнул Ургант-старший, таким образом опровергая распространенные злодейскими действиями слухи о его неблагополучии и подчеркивая, что он находится в полной безопасности.