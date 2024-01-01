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Мошенники под видом Андрея Урганта просят денег у его знакомых

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Мошенники под видом Андрея Урганта просят денег у его знакомых
Знаменитости
Фото: @freepik / freepik.com

Андрею Урганту пришлось прервать празднование Нового года для того, чтобы сделать заявление в своих соцсетях. Его аккаунт взломали 31 декабря. 

Злоумышленники, используя имя Андрея Урганта, рассылают ложные сообщения

Шоумен сообщил, что злоумышленники, используя его имя, рассылают ложные сообщения всем знакомым с просьбами о помощи, утверждая, что у актера возникли финансовые проблемы в Таиланде. 

«Я сейчас в Петербурге, и у меня все хорошо!» — подчеркнул Ургант-старший, таким образом опровергая распространенные злодейскими действиями слухи о его неблагополучии и подчеркивая, что он находится в полной безопасности.

Информационное агентство «Informing»

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