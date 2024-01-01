Нарколог Петров нашел доказательства, что прием алкоголя при похмелье ведет к запою

Попытка смягчить похмелье утренним приемом алкоголя является неэффективной и, наоборот, может способствовать развитию алкогольной зависимости, сообщает РИА Новости нарколог Даниил Петров.

Повторное употребление спиртного может лишь временно облегчить симптомы

Организм способен самостоятельно справиться с последствиями алкогольного воздействия. Процесс метаболизма этанола, превращение его в ацетальдегид и уксусную кислоту при нарушении вызывает интоксикацию с симптомами, такими как тошнота, головная боль, слабость, тревога, депрессия. Похмелье само пройдет, когда ацетальдегид и его метаболиты выйдут из организма. Однако врач настаивает, что повторное употребление спиртного может лишь временно облегчить симптомы, а затем усилить негативные проявления, создавая порочный круг и увеличивая риск запоя.