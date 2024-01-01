Результат сенсационный: Открытие русских медиков помогло вылечить запущенный рак

В РФ активно разрабатываются инновационные подходы в медицине, призванные помогать пациентам при серьезных травмах и смертельно опасных заболеваниях.

Методика позволяет использовать кровь больного пациента для создания вакцины

Так, недавно в области онкологии в Санкт-Петербурге медиками была создана уникальная технология изготовления противоопухолевых вакцин на основе клеток иммунной системы. Эта методика, активно применяемая в НМИЦ онкологии имени Петрова, позволяет использовать кровь больного пациента для создания вакцины, которая применяется успешно в лечении сложных случаев онкологии.

Новая вакцина демонстрирует сенсационный результат даже в безнадежных ситуациях, таких как саркомы, меланомы, глиобластомы.