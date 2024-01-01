Рэпер Апачев нашел нужным исполнить «Пливе кача» на украинском языке на российском ТВ

Рэпер Аким Апачев из Донецка и певица Дарья Фрей выступили с хитом на украинском языке на российском ТВ в рамках телепрограммы «Новогодняя ночь»

По информации REGNUM, рэпер Аким Апачев из Донецка и певица Дарья Фрей выступили с хитом на украинском языке под названием «Пливе кача» на российском ТВ в рамках телепрограммы «Новогодняя ночь», которая вышла на Первом канале. Название композиции переводится с украинского как «Плывет утка». Артисты представили на канале свой совместный номер.

Аким Апачев, настоящее имя которого Аким Владимирович Гасанов, родился в Мариуполе в 1985 году. Помимо музыкальной карьеры, он также некотрое время занимался режиссурой видеоклипов и даже работал военным корреспондентом.