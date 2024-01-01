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Рэпер Апачев нашел нужным исполнить «Пливе кача» на украинском языке на российском ТВ

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Рэпер Апачев нашел нужным исполнить «Пливе кача» на украинском языке на российском ТВ
Знаменитости
Источник фото: Аким Апачев / VK

Рэпер Аким Апачев из Донецка и певица Дарья Фрей выступили с хитом на украинском языке на российском ТВ в рамках телепрограммы «Новогодняя ночь»

По информации REGNUM, рэпер Аким Апачев из Донецка и певица Дарья Фрей выступили с хитом на украинском языке под названием «Пливе кача» на российском ТВ в рамках телепрограммы «Новогодняя ночь», которая вышла на Первом канале. Название композиции переводится с украинского как «Плывет утка». Артисты представили на канале свой совместный номер. 

Аким Апачев, настоящее имя которого Аким Владимирович Гасанов, родился в Мариуполе в 1985 году. Помимо музыкальной карьеры, он также некотрое время занимался режиссурой видеоклипов и даже работал военным корреспондентом.

Информационное агентство «Informing»

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