Информинг » Знаменитости » Нашлась информация о судьбе звезд «Иван Васильевич меняет профессию» 50 лет спустя

Нашлась информация о судьбе звезд «Иван Васильевич меняет профессию» 50 лет спустя

Image 16+
Нашлась информация о судьбе звезд «Иван Васильевич меняет профессию» 50 лет спустя
Знаменитости
Источник фото: Юрий Яковлев / VK

Спустя 50 лет со дня выхода «Иван Васильевич меняет профессию« »СтарХит» рассказал, что же произошло с героями легендарного фильма Леонида Гайдая.

Юрий Яковлев (Иван Грозный) развелся с Кирой Мачульской и женился на Ирине Сергеевой. Брак продержался до его смерти в 2013 году. 

Леонид Куравлев (Жорж Милославский) всю жизнь прожил с Ниной Васильевой. В 2021 году он поселился в пансионате для пожилых людей и скончался в январе от COVID-19.

Александр Демьяненко (Шурик) оставил избранницу Марину Склярову после 20 лет отношений.

Наталья Селезнева (Зинаида Тимофеева) прожила полвека с Владимиром Андреевым. Он умер в 90 лет, после его смерти у актрисы появились серьезные проблемы со здоровьем.

Савелий Крамаров (дьяк Феоф) оказался в немилости после эмиграции дяди в Израиль. Скончался от инсульта в Санта-Монике.

Наталья Крачковская (жена Бунша) перенесла инсульт и инфаркт, скончавшись в 2016 году.

Михаил Пуговкин (Якин) после смерти жены перебрался в Крым. Там он влюбился в Ирину Лаврову. Перед смертью переписал наследство на свою вторую супругу.

Информационное агентство «Informing»

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Нашлась информация о судьбе звезд «Иван Васильевич меняет профессию» 50 лет спустя

Сегодня, 13:53

Рэпер Апачев нашел нужным исполнить «Пливе кача» на украинском языке на российском ТВ

Сегодня, 13:33

Лариса Гузеева оскорбила Сергея Соседова и заступилась за Алексея Гомана

Сегодня, 03:33

Мошенники под видом Андрея Урганта просят денег у его знакомых

Сегодня, 02:48

Представитель Кашпировского подтвердил возвращение гипнотизера на телевидение России

Сегодня, 01:13

Нашлись подробности, что происходит у дома Насти Ивлеевой после ее вечеринки

Вчера, 23:48

Режиссер Крыжовников нашел важным рассказать, как выбирал актеров для съемок «Слова пацана»

Вчера, 22:08

Выяснилось, как изменились новогодние шоу на российском ТВ

Вчера, 21:03

Челябинцы не нашли в супермаркетах перед Новым годом яйца, молоко и хлеб

Вчера, 20:53

Казанское СМИ пригласило Лолиту на корпоратив, но получило отказ

Вчера, 20:48

Лера Кудрявцева нашла нужным покинуть родную Россию с дочерью в канун Нового года

Вчера, 18:28

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Вчера, 16:08

Выступления Шуфутинского и Чеботиной нашли повод вырезать из новогодних концертов

Вчера, 15:43

Казанская блогерша рассказала о своем путешествии в Москву по новой трассе М-12

Вчера, 15:23

Конфликт Агутина и SHAMAN нашел новый виток после слов о «кремлевской столовой»

Вчера, 14:48

Стал известен победитель шоу «Суперстар! Возвращение-4»

Вчера, 13:58

Мизулина: «Я не верила, что буду встречать Новый год без Киркорова, но это случилось»

Вчера, 12:53

София Ротару прервала молчание и нашла способ сообщить о важном событии

Вчера, 12:03

Названы имена умерших актеров из кинофильмов режиссера Балабанова

Вчера, 03:03

Екатерина Ковальчук родила ребенка от Гарика Харламова: нашлось опровержение

Вчера, 02:03

Новости партнеров
2023
ru-RU