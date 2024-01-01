Нашлась информация о судьбе звезд «Иван Васильевич меняет профессию» 50 лет спустя

Спустя 50 лет со дня выхода «Иван Васильевич меняет профессию« »СтарХит» рассказал, что же произошло с героями легендарного фильма Леонида Гайдая.

Юрий Яковлев (Иван Грозный) развелся с Кирой Мачульской и женился на Ирине Сергеевой. Брак продержался до его смерти в 2013 году.

Леонид Куравлев (Жорж Милославский) всю жизнь прожил с Ниной Васильевой. В 2021 году он поселился в пансионате для пожилых людей и скончался в январе от COVID-19.

Александр Демьяненко (Шурик) оставил избранницу Марину Склярову после 20 лет отношений.

Наталья Селезнева (Зинаида Тимофеева) прожила полвека с Владимиром Андреевым. Он умер в 90 лет, после его смерти у актрисы появились серьезные проблемы со здоровьем.

Савелий Крамаров (дьяк Феоф) оказался в немилости после эмиграции дяди в Израиль. Скончался от инсульта в Санта-Монике.

Наталья Крачковская (жена Бунша) перенесла инсульт и инфаркт, скончавшись в 2016 году.

Михаил Пуговкин (Якин) после смерти жены перебрался в Крым. Там он влюбился в Ирину Лаврову. Перед смертью переписал наследство на свою вторую супругу.