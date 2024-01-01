В ремейке «Ивана Васильевича» нашли шутку про вечеринку Ивлеевой

На российском телевидении 31 декабря был показан ремейк новогодней комедии «Иван Васильевич меняет профессию« под названием «Иван Васильевич меняет все». В новой версии фильма добавлены сцены, начинающиеся с шутки о »голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Это изменение стало заметным отличием от оригинала, который выходил 50 лет назад.

Шурик получает SMS-приглашение на вечеринку Анастасии Ивлеевой

В сюжете ремейка комедии «Иван Васильевич меняет профессию« спящий Шурик (сыгранный актером Демисом Карабидисом) получает SMS-приглашение на вечеринку Анастасии Ивлеевой. Прочитав сообщение, герой просыпается в удивлении и ужасе, сообщает портал »Московский Комсомолец».