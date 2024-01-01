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В Петербурге Михаил Боярский вышел на сцену впервые после инфаркта

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В Петербурге Михаил Боярский вышел на сцену впервые после инфаркта
Знаменитости
Источник фото: @boyarskiy_official

Актер принял участие в представлении «В этом милом старом доме» в театре Ленсовета

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, актер и музыкант, впервые выступил на сцене в театре после перенесенного им недавно инфаркта. Актер принял участие в представлении «В этом милом старом доме» в театре Ленсовета, где исполнил роль главного героя Эраста Петровича. 

Зрители Петербурга приветствовали 74-летнего Боярского овациями и выражали радость видеть легенду киноискусства в хорошем здоровье. 

Пьеса была представлена публике впервые в 2019 году по случаю юбилея известного актера.

Информационное агентство «Informing»

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