«Покусанный» Анатолий Белый, «бал сатаны» и другие скандалы прошедшей недели

На закате ушедшего года некоторые знаменитости оказались в центре громких скандалов. Изменения коснулись и телевизионной передачи «Модный приговор», где ушел ветеран, историк моды Александр Васильев. Еще одним эпизодом стало новое заявление Анатолия Белого*, признанного иноагентом.

Белый высказал в очередной раз негодование по отношению к России

Актер высказал в очередной раз негодование по отношению к России и назвал ее «огрызающейся Родиной», которая «клацкает зубами, пытается насолить и досадить».

Проект «Иван Васильевич меняет всё!« также оказался пророческим, в связи с вечеринкой, названной »балом сатаны», которая вызвала широкий резонанс и привела к извинениям ее участников. Некоторые из них потеряли контракты и концертные возможности, пишет АиФ.