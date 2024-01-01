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«Покусанный» Анатолий Белый, «бал сатаны» и другие скандалы прошедшей недели

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«Покусанный» Анатолий Белый, «бал сатаны» и другие скандалы прошедшей недели
Знаменитости
Источник фото: Анатолий Белый (Вайсман) / VK

На закате ушедшего года некоторые знаменитости оказались в центре громких скандалов. Изменения коснулись и телевизионной передачи «Модный приговор», где ушел ветеран, историк моды Александр Васильев. Еще одним эпизодом стало новое заявление Анатолия Белого*, признанного иноагентом. 

Белый высказал в очередной раз негодование по отношению к России

Актер высказал в очередной раз негодование по отношению к России и назвал ее «огрызающейся Родиной», которая «клацкает зубами, пытается насолить и досадить»

Проект «Иван Васильевич меняет всё!« также оказался пророческим, в связи с вечеринкой, названной »балом сатаны», которая вызвала широкий резонанс и привела к извинениям ее участников. Некоторые из них потеряли контракты и концертные возможности, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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