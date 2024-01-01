Жириновский до своей смерти нашел, что рассказать о 2024 годе

Многие прогнозы Владимира Жириновского сбылись после его ухода. Основатель ЛДПР предсказал некоторые события еще при жизни, и они оказались точными.

Например, в декабре 2021 года он предвидел конфликт в Украине, включая угрозу третьей мировой войны. В своих предсказаниях политик говорил о 2024 годе. Жириновский предвидил колоссальные изменения.

Жириновский предсказывал отсутствие выборов в США

Он предсказывал отсутствие выборов в США, объясняя это тем, что самой страны уже не будет. По его мнению, межнациональные конфликты внутри Америки приведут к ее разрушению, сопоставимому с распадом Советского Союза.