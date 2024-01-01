Ольга Бузова нашла важным высказаться о возобновлении романа с Давой

Ольга Бузова и Давид Манукян вызывают интерес у своих поклонников из-за возможного воссоединения. В последнее время певец проявлял активный интерес к экс-возлюбленной, оставляя лайки под ее публикациями и посещая выступления, что вызвало удивление и разговоры в сообществах.

Возможное возобновление чувств произошло во время съемок телешоу в Китае

Фанаты считают, что возможное возобновление чувств произошло во время съемок телешоу в Китае, где Ольга была ведущей, а Давид — участником. Время, проведенное вместе в экзотической обстановке, могло пробудить у них старые чувства.

Несмотря на слухи, знаменитости предпочитают не делать официальных заявлений. Бузова избегает прямых ответов и высказывает неготовность возобновлять отношения с бывшим партнером. В ответ на предположения о возможном воссоединении артистка использует аналогию о том, что «в одну реку нельзя войти дважды».