Телеведущая Анфиса Чехова нашла нужным поддержать оскандалившуюся Ивлееву

Вокруг ТВ пишет, что Анфиса Чехова выступила в защиту Насти Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки.

Чехова заявила, что, если бы получила приглашение, возможно, также явилась бы туда

Ведущая, высказываясь в интервью журналу The Voice, заявила, что она не присутствовала на этом мероприятии блогерши, но если бы получила приглашение, возможно, также явилась бы туда в своем шикарном «голом» платье. Анфиса поделилась, что много лет назад сама могла оказаться в подобной ситуации, так как постоянные вечеринки и легкомысленное отношение были ей очень близки. Чехова также подчеркнула, что она никогда не любила свое тело настолько, чтобы выбрать такие наряды, какие продемонстрировали гости данного мероприятия.