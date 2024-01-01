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«СВО никогда не завершится»: СМИ нашли, куда пропал актер Олег Басилашвили

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«СВО никогда не завершится»: СМИ нашли, куда пропал актер Олег Басилашвили
Знаменитости
Источник фото: Олег Басилашвили / ВКонтакте

Олег Басилашвили, российский актер, завершил кинокарьеру в 2018 году, но продолжает активную театральную деятельность в Санкт-Петербурге. В возрасте 89 лет он все еще выходит на сцену Большого драматического театра. В период пандемии актер с супругой перебрался в поселок Репино, где живет на даче. 

Отношение Басилашвили к Украине остается неизменным

На тему событий в Украине Басилашвили выразил свое сожаление и призвал украинцев сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что его отношение к Украине остается неизменным. Относительно СВО актер выразил мнение, что спецоперация никогда не завершится, подчеркивая, что в переправе коней не меняют и это было сделано для того, чтобы они «скакали с места на место».

Информационное агентство «Informing»

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