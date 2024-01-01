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Засияла: 47-летняя Анастасия Волочкова удивила неожиданным преображением

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Засияла: 47-летняя Анастасия Волочкова удивила неожиданным преображением
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась своими планами с подписчиками на начало 2024 года. 

В праздничные дни балерина призналась, что не собирается устраивать большой праздник и придерживается строгой диеты. Волочкова встречает Новый год с листьями салата и вареными яйцами. Первого числа она планирует полететь на Мальдивы. Вернется она назад в Россию только перед своим днем рождения.

Анастасия предстала в оригинальном платье с блестящим лифом и полупрозрачной юбкой

Недавно танцовщица порадовала публику своим неожиданным преображением на фотосессии. Она предстала в оригинальном платье с блестящим лифом и полупрозрачной юбкой, дополненном серебряными туфлями и диадемой. 

Стоит сказать, что Настя получила одобрение подписчиков, которые высоко оценили ее внешний вид.

Информационное агентство «Informing»

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