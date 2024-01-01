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Врач РФ Метелева нашла и назвала основные признаки наступающей деменции

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Врач РФ Метелева нашла и назвала основные признаки наступающей деменции
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Деменция представляет собой состояние слабоумия, характеризующееся стойким снижением познавательной активности, утратой ранее усвоенных знаний, затруднением или невозможностью усвоения новых навыков. Симптомы недуга могут включать изменения настроения или поведения, такие как раздражительность, тревожность, сварливость, подавленность, изоляция от окружающих.

Первые признаки часто замечают родственники и друзья 

Первые признаки часто замечают родственники и друзья, включая провалы в памяти, дезориентацию на местности, забывчивость, проблемы со зрительной оценкой, распознаванием слов. Признаки деменции также могут включать в себя нарушение способности следить за разговором, проблемы с принятием решения, сообщает врач-психолог Татьяна Метелева.

Информационное агентство «Informing»

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