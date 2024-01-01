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Найдены самые вредные сладости в новогодних детских подарках

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Найдены самые вредные сладости в новогодних детских подарках
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, выделила наиболее вредные сладости в детских новогодних подарках. 

Леденцы, мармелад, зефир и жевательные резинки содержат избыточное количество сахара

Врач отметила, что леденцы, мармелад, зефир и жевательные резинки содержат избыточное количество сахара. Жевательный мармелад, особенно ярких цветов, может содержать в себе ароматизаторы, красители, поэтому способен спровоцировать пищевую аллергию. 

К числу прочих вредных сладостей также отнесены «шипучки« или »взрывные конфеты», которые могут раздражать слизистую оболочку ЖКТ. 

В жвачке и батончиках, по словам эксперта, содержится много химических добавок, неполезных жиров и вредных красителей.

Информационное агентство «Informing»

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