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Конфликт с Собчак, Африка и удаление соцсетей: куда пропала Татьяна Арно

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Конфликт с Собчак, Африка и удаление соцсетей: куда пропала Татьяна Арно
Знаменитости
Источник фото: @mila_ignatik

Татьяна Арно, покинув телевидение, предпочла ему благотворительную миссию, сообщает News.ru. С участием актрис Ингеборги Дапкунайте и Татьяны Друбич она создала фонд «Вера» для поддержки хосписов. Также ведущая активно участвовала в миссиях в Африке, где спасала детей от столбняка. 

Татьяна Арно предпочитает не раскрывать свою личную жизнь

В 2013 году она вступила в спор с Ксенией Собчак, в результате которого Собчак вымыла машину Арно. Они также обменялись словами в 2018 году, когда журналистка баллотировалась в президенты. Сейчас Татьяна Арно предпочитает не раскрывать свою личную жизнь, удалив аккаунты в соцсетях.

Информационное агентство «Informing»

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