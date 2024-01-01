Журналисты нашли список звезд, которые были в костюмах в шоу «Новогодняя Маска»

Некоторые моменты с участием Киркорова были вырезаны из эфира

В новогоднем выпуске телепрограммы «Маска« на канале НТВ, который вышел в эфир 31 декабря 2023 года, были представлены новые маски с участием известных российских звезд. Состав жюри включал в себя Регину Тодоренко, Тимура Родригеза, Валерию, Алексея Воробьева и Филиппа Киркорова. Некоторые моменты с участием поп-короля были вырезаны из эфира из-за участия в »голой» вечеринке.

Среди масок были Новогодний Дракон (Евгений Плющенко), Новогодняя Ночь (Таисия Повалий), Новогодний Фейерверк (Алена Апина), Золотая Белка (Влад Бумага), Новогодний Леденец (певица Нюша), Совенок (Александр Плющенко), Подснежник (Анастасия Стоцкая), Тарантул (Михаил Шуфутинский).