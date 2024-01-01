Информинг » Знаменитости » Журналисты нашли список звезд, которые были в костюмах в шоу «Новогодняя Маска»

Журналисты нашли список звезд, которые были в костюмах в шоу «Новогодняя Маска»

Image 16+
Журналисты нашли список звезд, которые были в костюмах в шоу «Новогодняя Маска»
Знаменитости
Источник фото: @neapina

Некоторые моменты с участием Киркорова были вырезаны из эфира 

В новогоднем выпуске телепрограммы «Маска« на канале НТВ, который вышел в эфир 31 декабря 2023 года, были представлены новые маски с участием известных российских звезд. Состав жюри включал в себя Регину Тодоренко, Тимура Родригеза, Валерию, Алексея Воробьева и Филиппа Киркорова. Некоторые моменты с участием поп-короля были вырезаны из эфира из-за участия в »голой» вечеринке. 

Среди масок были Новогодний Дракон (Евгений Плющенко), Новогодняя Ночь (Таисия Повалий), Новогодний Фейерверк (Алена Апина), Золотая Белка (Влад Бумага), Новогодний Леденец (певица Нюша), Совенок (Александр Плющенко), Подснежник (Анастасия Стоцкая), Тарантул (Михаил Шуфутинский).

Информационное агентство «Informing»

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Мне раскрыли глаза»: Киркоров нашел смелость открыто заговорить о своих врагах

Вчера, 23:58

Журналисты нашли список звезд, которые были в костюмах в шоу «Новогодняя Маска»

Вчера, 23:28

Нашлись подробности, куда пропал Сергей Брилев после отъезда из РФ и ухода с ВГТРК

Вчера, 22:48

«Такой Петросянчик!»: Подросшего сына юмориста нашли полной копией отца

Вчера, 21:08

Мизулина нашла повод пожаловаться полиции на брянскую блогершу, которая сожгла паспорт

Вчера, 20:43

Алексей Гоман нашел нужным жестко ответить Соседову на судейство в шоу «Суперстар»

Вчера, 20:38

Певец Филипп Киркоров нашел себе утешение после бойкота на «Песне года»

Вчера, 20:13

Дмитрий Нагиев нашелся в соцсетях и поздравил с Новым годом фразой «будем жить»

Вчера, 19:28

Конфликт с Собчак, Африка и удаление соцсетей: куда пропала Татьяна Арно

Вчера, 18:58

«Очень расстроился»: Киркорова настиг новый удар из-за бойкота на ТВ

Вчера, 18:03

Телеведущая Анфиса Чехова нашла нужным поддержать оскандалившуюся Ивлееву

Вчера, 17:28

Ольга Бузова нашла важным высказаться о возобновлении романа с Давой

Вчера, 17:13

Засияла: 47-летняя Анастасия Волочкова удивила неожиданным преображением

Вчера, 17:08

«СВО никогда не завершится»: СМИ нашли, куда пропал актер Олег Басилашвили

Вчера, 16:38

Жириновский до своей смерти нашел, что рассказать о 2024 годе

Вчера, 16:28

«Покусанный» Анатолий Белый, «бал сатаны» и другие скандалы прошедшей недели

Вчера, 14:58

В Петербурге Михаил Боярский вышел на сцену впервые после инфаркта

Вчера, 14:18

В ремейке «Ивана Васильевича» нашли шутку про вечеринку Ивлеевой

Вчера, 14:08

Нашлась информация о судьбе звезд «Иван Васильевич меняет профессию» 50 лет спустя

Вчера, 13:53

Рэпер Апачев нашел нужным исполнить «Пливе кача» на украинском языке на российском ТВ

Вчера, 13:33

Новости партнеров
2023
ru-RU