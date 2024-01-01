Алексей Гоман нашел нужным жестко ответить Соседову на судейство в шоу «Суперстар»

На съемках новогоднего телешоу «Суперстар» произошел конфликт между критиком Сергеем Соседовым и певцом Алексеем Гоманом.

Соседов откровенно высказался о выступлении Гомана

Соседов откровенно высказался о выступлении Гомана в дуэте с Ольгой Зарубиной, называя его «главным разочарованием проекта». Также музыкальный эксперт обвинил его в странной реакции на критику и неуважении к старшим.

Гоман не остался в долгу. Он жестко ответил Соседову, выражая свое разочарование в Сергее Васильевиче и отмечая, что не считает его авторитетом.

Критик на это добавил, что у артиста нет внутренней культуры, приняв эти слова за личное оскорбление, пишет сегодня Пятый Канал.