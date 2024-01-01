«Очень расстроился»: Киркорова настиг новый удар из-за бойкота на ТВ

Филипп Киркоров, которому руководство телеканалов объявило бойкот после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, столкнулся с новым ударом.

Лицо и голос Киркоровабыли полностью исключены из эфира в ходе переработки программы «Песня года»

Во время «Песни года» артист вместе с другими звездами исполнял традиционный хит, но из-за бойкота его лицо и голос были полностью исключены из эфира в ходе переработки программы. Несмотря на надежды близкого окружения артиста, что его участие в совместной песне будет сохранено, руководство канала оказалось принципиальным, перемонтировав программу таким образом, что Киркоров даже не появился на сцене вместе со звездами.

По данным источника, сам Филипп очень расстроился, когда узнал об этом.