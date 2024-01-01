Дмитрий Нагиев нашелся в соцсетях и поздравил с Новым годом фразой «будем жить»

Дмитрий Нагиев, обычно избегающий появлений в социальных сетях и на телевидении, сделал исключение в новогодние праздники.

Нагиев пожелал подписчикам счастья, мира и добра в новом году

В коротком видеопоздравлении на своей странице в микроблоге, он пожелал подписчикам счастья, мира и добра в новом году. Актер также добавил загадочную подпись «ждите приказов».

Актер произнес: «С Новым годом, с новым, мирным, добрым, красивым, сытным, свободным, справедливым и надежным».

Поздравление Нагиева вызвало восторженные отзывы и благодарности от его подписчиков, включая многих известных людей.