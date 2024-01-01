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Дмитрий Нагиев нашелся в соцсетях и поздравил с Новым годом фразой «будем жить»

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Дмитрий Нагиев нашелся в соцсетях и поздравил с Новым годом фразой «будем жить»
Знаменитости
Источник фото: @_dmitry_nagiev_

Дмитрий Нагиев, обычно избегающий появлений в социальных сетях и на телевидении, сделал исключение в новогодние праздники. 

Нагиев пожелал подписчикам счастья, мира и добра в новом году

В коротком видеопоздравлении на своей странице в микроблоге, он пожелал подписчикам счастья, мира и добра в новом году. Актер также добавил загадочную подпись «ждите приказов»

Актер произнес: «С Новым годом, с новым, мирным, добрым, красивым, сытным, свободным, справедливым и надежным».

Поздравление Нагиева вызвало восторженные отзывы и благодарности от его подписчиков, включая многих известных людей.

Информационное агентство «Informing»

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