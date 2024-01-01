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«Такой Петросянчик!»: Подросшего сына юмориста нашли полной копией отца

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«Такой Петросянчик!»: Подросшего сына юмориста нашли полной копией отца
Знаменитости
Источник фото: @bruhunova и petrosyanevgeny

Евгений Петросян, 78-летний юморист, и его молодая жена Татьяна Брухунова воспитывают трехлетнего сына Вагана. Пара поженилась в 2019 году, и хотя Татьяна регулярно делилась деталями своей жизни, она долгое время скрывала лицо сына. 34-летняя женщина предоставляла подписчикам только фрагментарные образы малыша. 

Татьяна опубликовала семейное фото вместе с мужем и сыном Ваганом

Однако в новогоднем поздравлении семьи с подписчиками Татьяна опубликовала семейное фото, на котором она предстала вместе с мужем и Ваганом.

Поклонники отметили, что мальчик подрос и стал очень похож на своего знаменитого отца.

Информационное агентство «Informing»

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