«Такой Петросянчик!»: Подросшего сына юмориста нашли полной копией отца

Евгений Петросян, 78-летний юморист, и его молодая жена Татьяна Брухунова воспитывают трехлетнего сына Вагана. Пара поженилась в 2019 году, и хотя Татьяна регулярно делилась деталями своей жизни, она долгое время скрывала лицо сына. 34-летняя женщина предоставляла подписчикам только фрагментарные образы малыша.

Татьяна опубликовала семейное фото вместе с мужем и сыном Ваганом

Однако в новогоднем поздравлении семьи с подписчиками Татьяна опубликовала семейное фото, на котором она предстала вместе с мужем и Ваганом.

Поклонники отметили, что мальчик подрос и стал очень похож на своего знаменитого отца.