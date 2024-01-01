Учение нашли, что ложь может нанести вред здоровью

Эксперты применили камеру для отслеживания изменений на лице человека во время обмана

Интересные результаты исследования сообщили ученые. Исследования, использующие термографию, выявили, что температура в области носа и внутренних уголков глаз повышается в момент лжи. Эксперты применили камеру, способную измерять разницу в температуре, для отслеживания изменений на лице человека во время обмана.

Они в итоге обнаружили, что температура уменьшалась, когда человек был сосредоточен, и снова повышалась при тревожных состояниях. Исследование подчеркнуло, что частая ложь может негативно сказываться на здоровье.

Также в ходе 10-недельного исследования, в котором участвовали 110 добровольцев, удалось доказать, что сокращение количества лжи существенно улучшает общее здоровье участников.