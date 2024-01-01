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Нашлись подробности, куда пропал Сергей Брилев после отъезда из РФ и ухода с ВГТРК

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Нашлись подробности, куда пропал Сергей Брилев после отъезда из РФ и ухода с ВГТРК
Знаменитости
Источник фото: Сергей Брилев / ВКонтакте

Сергей Брилев, ведущий телепрограммы «Вести в субботу» на «России 1», после начала СВО в Украине и наложения западных санкций пропал с экранов. 

Известный своими актуальными репортажами и работой в Лондоне, он до весны 2022 года занимал должность замдиректора «России 1». Однако весной 2022 года он объявил о своем решении покинуть должность, выразив желание заниматься творческой работой, а не редактированием текстов. 

Брилев занимается созданием документальных лент

В настоящее время известно, что Брилев возглавляет ассоциацию международной премии в области энергетики «Глобальная энергия» и активно занимается созданием документальных лент. Также появилась информация, что он переехал жить в Аргентину.

Информационное агентство «Informing»

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