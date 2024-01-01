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Певец Филипп Киркоров нашел себе утешение после бойкота на «Песне года»

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Певец Филипп Киркоров нашел себе утешение после бойкота на «Песне года»
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorovvv

Филипп Киркоров поплатился за свое участие в «голой вечеринке« Насти Ивлеевой. Это вызвало небывалое возмущение в обществе и среди телевизионных каналов. Его выступление на «Песне года» было полностью переработано, и зрители не смогли увидеть и услышать певца. Киркоров, открывавший концерт, исполняя традиционный хит »Песня остается с человеком», обнаружил, что его часть песни была переписана, а его лицо вырезано из кадра. Даже совместное выступление с Люсей Чеботиной было исключено из новогоднего эфира.

Киркоров встретил Новый год в кругу друзей и посмотрел передачу «Маска»

Это большое разочарование для поп-короля, так как «Песня года« считается главной наградой артиста. Несмотря на это, он встретил Новый год в кругу друзей и посмотрел передачу »Маска», где его все-таки можно было заметить на сцене после обращения российского президента.

Информационное агентство «Informing»

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