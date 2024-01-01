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Врач Умнов нашел простые, но эффективные способы снять похмелье

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Врач Умнов нашел простые, но эффективные способы снять похмелье
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Врач Александр Умнов предоставил рекомендации по преодолению похмелья в период продолжительных новогодних каникул. 

Нужно употреблять большое количество воды, прогуливаться на свежем воздухе, делать небольшие перекусы в течение дня

По словам преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения, нужно употреблять большое количество воды, прогуливаться на свежем воздухе, делать небольшие перекусы в течение дня. Для очищения ЖКТ от токсинов он предложил вызывать рвоту. В случае плохого самочувствия медик также рекомендует употреблять больше воды, бульоны или мятные чаи. При сильной головной боли можно принимать обезболивающие. 

Ацетальдегид, накапливающийся в организме, может повредить белок, поэтому в качестве закусок предпочтительно выбирать сытные бульоны, уху, морсы для восстановления тонуса.

Информационное агентство «Informing»

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