Мизулина нашла повод пожаловаться полиции на брянскую блогершу, которая сожгла паспорт

Брянская блогерша Евгения Хоффман вызвала обсуждения после повторения экстравагантного поступка певца Шарлота, находящегося в СИЗО, с сожжением своего паспорта перед камерой. Видео этого события, размещенное 1 января, быстро распространилось по Сети, получив отрицательные отзывы.

Вечер в день праздника блогерша провела в семейном кругу, затем отправилась на мероприятие, документируя каждый шаг в телеграм-канале. Она лежит на асфальте, а перед этим сжигает российский паспорт, вызывая восторженную реакцию толпы молодежи.

Паспорт сожгла из-за «уродливого фото»

Хоффман стала объектом требований о наказании со стороны Виталия Бородина и Екатерины Мизулиной. Мизулина заявила о планах обратиться в полицию по этому поводу, в ответ девушка ответила, что любит Россию, паспорт сожгла из-за «уродливого фото».