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«Мне раскрыли глаза»: Киркоров нашел смелость открыто заговорить о своих врагах

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«Мне раскрыли глаза»: Киркоров нашел смелость открыто заговорить о своих врагах
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorovvv

За прошедший год Филипп Киркоров столкнулся с серией сложных событий, начиная с бойкота и вырезания из новогодних шоу и заканчивая отменой концертов и пересъемкой фильма, в котором он принимал участие. Несмотря на все трудности, певец встретил Новый год в кругу друзей и детей в своем особняке, выражая оптимистичный настрой.

Киркоров сделал выводы о своем окружении

Поп-король отметил, что 2023 год приоткрыл перед ним глаза, помогая сделать выводы о своем окружении. Он также подчеркнул, что, несмотря на множество врагов, у него много друзей. В эмоциональном тосте артист также обратился к религиозным темам, упомянув иконы в своем доме и веру в помощь святых.

Информационное агентство «Informing»

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