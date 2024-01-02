НТВ нашел нужным объявить имена победителей 2-го сезона шоу «Аватар»

На канале НТВ завершился 2-й сезон шоу «Аватар», где звезды участвовали анонимно. Заключительный эпизод удивил решением судей. Первое место было разделено сразу между пятью артистами. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был признан победителем по решению зрителей. Он получил приз зрительских симпатий. Фигурист предстал под обликом железного дровосека и исполнил «Город, которого нет».

Сразу после окончания номеров судьи объявили, что все пять финалистов заслуживают первого места. В итоге победителями стали Валерия Ланская, Кирилл Туриченко, Регина Тодоренко, Арсений Бородин, Mona.