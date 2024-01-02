Niletto спел на кухне: Это новый хит

Как пишет портал e1.ru, Олег Майами и певец Niletto подарили зрителям удивительное и трогательное исполнение хита «Не вспоминай». На фоне домашней обстановки, в кухонных уютных рамках, артисты переосмыслили композицию, создав атмосферу еще более глубокой и душевной, чем в оригинале.

Эта песня, инициированная тремя екатеринбуржцами - Niletto, Олегом Майами и Лешей Свик, стала настоящим хитом. Майами, родившийся в Екатеринбурге, предложил идею для припева, поделившись ею с Niletto. Позднее к проекту присоединился Алексей Норкитович. Между прочим, снятый видеоклип собрал в Сети уже 33 миллиона просмотров.