SHAMAN нашли необходимым лишить важного выступления в новогоднем шоу

Новогодние огоньки сопровождались рядом скандалов из-за отмены номеров таких звезд как Филипп Киркоров, Лолита Милявская и певец SHAMAN. В прошлом году Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN) открыл концертную программу сразу же после выступления президента Путина. Однако в этот раз его лишили выступления, предоставив это место Олегу Газманову, который выступил после боя курантов и гимна России.

Неизвестно, почему принято такое решение, но предполагается, что Дронов не выпустил новые песни, а включать его старую песню второй год подряд не захотели.