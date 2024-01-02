Нашлась информация, куда пропал Сергей Жигунов?

Сергей Жигунов, известный российский актер, продюсер, режиссер сегодня отмечает свой 61-й день рождения. В последние годы его кинокарьера замедлилась, появились коммерческие трудности. Так, в марте 2023 года банкротство его продюсерского центра привело к продаже второго сезона сериала «Горюнов».

На личном фронте произошли изменения

Банк предъявил претензии к актеру, инициируя конкурсное производство. На личном фронте также произошли изменения. Жигунов развелся с Новиковой, с которой воспитывал дочь Марию и падчерицу Анастасию. В марте 2021 года артист официально расписался с журналисткой Викторией Ворожбит.