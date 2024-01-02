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Киркоров и Бузова нашли нужным потратить кругленькую сумму на новогоднюю елку

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Киркоров и Бузова нашли нужным потратить кругленькую сумму на новогоднюю елку
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

В преддверии Нового года российские знаменитости радуют поклонников рассказами о праздничных традициях и фото. Ольга Бузова не осталась в стороне. Она поделилась деталями о новогодней елке высотой 2,3 метра. Обошлась она певице в приличную сумму денег – около 300 тысяч рублей. Артистка выбрала трендовые красные, золотистые, белые игрушки, приобретенные у модных брендов.

В то же время новогоднее дерево Филиппа Киркорова привлекает внимание своей высокой ценой. Оно стоит почти 500 тысяч рублей. Столько заплатил поп-король только за саму елку. 

Источник фото: @fkirkorov

С учетом украшений и новогоднего декора в его доме общая стоимость трат достигает 1,5 млн рублей. При этом Киркоров не скрывает, что любит создавать у себя в доме настоящую сказочную атмосферу.

Информационное агентство «Informing»

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