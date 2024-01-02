МК нашел важным рассказать, что долгие годы скрывала жена Иосифа Кобзона

После смерти выдающегося советского певца и артиста Иосифа Кобзона супруга Нелли раскрыла несколько семейных тайн. Оказывается, в браке у них родились сын и дочь, но долгое время семейная пара умалчивала о своем приемном сыне, который был скрыт тщательно от общественности.

Кроме того, Нелли недавно призналась, что она была хорошо осведомлена о неверности своего известного супруга, несмотря даже на его отрицание. По каким-то причинам женщина решила простить артиста, особенно когда у Иосифа Давыдовича начались серьезные проблемы со здоровьем.