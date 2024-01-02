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МК нашел важным рассказать, что долгие годы скрывала жена Иосифа Кобзона

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МК нашел важным рассказать, что долгие годы скрывала жена Иосифа Кобзона
Знаменитости
Источник фото: соцсети Нелли Кобзон

После смерти выдающегося советского певца и артиста Иосифа Кобзона супруга Нелли раскрыла несколько семейных тайн. Оказывается, в браке у них родились сын и дочь, но долгое время семейная пара умалчивала о своем приемном сыне, который был скрыт тщательно от общественности. 

Кроме того, Нелли недавно призналась, что она была хорошо осведомлена о неверности своего известного супруга, несмотря даже на его отрицание. По каким-то причинам женщина решила простить артиста, особенно когда у Иосифа Давыдовича начались серьезные проблемы со здоровьем.

Информационное агентство «Informing»

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