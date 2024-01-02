Российские телезрители нашли повод попросить Ивана Урганта вернуться на ТВ РФ

Иван Ургант, популярный ведущий и шоумен, поздравил поклонников с Новым годом. Он призвал прекратить грусть и обиды в наступившем 2024 году.

В своем сообщении к публике в соцсетях артист выразил пожелания веселья и здоровья. Подписчики, в свою очередь, выразили благодарность за теплые слова. Они призвали Урганта вернуться на ТВ РФ, утверждая, что его отсутствие делает передачи менее интересными.

Также Иван обратил внимание на распространение непроверенной информации через Telegram-канал «Вечерний Ургант» и призвал не доверять ему.