Кудрявцеву и Гордон нашли нужным убрать из эфиров после бойкота Киркорова на ТВ

Passion.ru сообщает, что Катю Гордон и Леру Кудрявцеву удалили из эфира после того, как объявили бойкот Филиппу Киркорову из-за его участия в «голой« скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Номер телеведущей был исключен из телевизионной версии »Песни года».

Принимая участие в вечеринке, Киркоров лишился выступлений на Новый год и участия в многих праздничных передачах.

Несмотря на успешное выступление на фестивале, номер Гордон и Кудрявцевой вырезали из эфиров.

Предполагается, что причиной может быть активность Кати в социальных сетях

Пока не удалось выяснить точные причины этого решения. Предполагается, что причиной может быть активность Кати в социальных сетях. Звезды также не дают комментариев на этот счет.