Никита Кологривый нашел недостатки в сериале «Слово пацана» и его актерах

Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в телесериале «Слово пацана», поделился своим мнением о данном проекте и его участниках.

Популярность многосерийного фильма была завоевана благодаря сильной рекламной кампании

Актер считает, что популярность многосерийного фильма была завоевана благодаря сильной рекламной кампании, нацеленной преимущественно на молодую аудиторию. Он выразил мнение о разнице между новичками и профессиональными актерами, уточняя, что не все из его коллег владели своими ролями и умели хорошо играть в различных ситуациях.

Помимо того, Кологривый подчеркнул, что для многих звезд «Слова пацана» это дебютный кинопроект.