Нашлась информация о судьбе номеров певца Димы Билана в новогодних шоу

Участников вечеринки блогерши Насти Ивлеевой ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что их номера в новогодних шоу начали массово вырезать из российских телеэфиров. В частности, телевизионные каналы приняли решение из своих новогодних программ удалить Филиппа Киркорова, а также Лолиту Милявскую. А еще появились слухи о возможном исключении Димы Билана.

Артист принял участие во всех ранее запланированных программах

Певец тоже присутствовал на вечеринке, однако это не произошло. Артист, как можно увидеть, принял участие во всех ранее запланированных программах, в том числе в ночь на Новый год.