StarHit: Ушли из жизни почти все актеры кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Иван Васильевич меняет профессию» – это любимая комедия многих россиян, хотя актеры Леонид Куравлев, Юрий Яковлев и другие уже не в живых.

Фильм продолжает радовать зрителей

Александр Демьяненко, исполнивший роль Шурика, ушел в артисты дубляжа и умер в 1999. Куравлев умер в 2013, Яковлев скончался в 2013. Михаил Пуговкин ушел в мир иной в 2008 году. Звезда Наталья Селезнева передвигается в инвалидном кресле. Наталья Крачковская умерла в 2016. Владимира Этуша не стало в 2019. Несмотря на это, фильм продолжает радовать зрителей, сохраняя память о великих артистах.